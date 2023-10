Milano, 9 ott. (LaPresse) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presiederà domani al Viminale il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in merito alla situazione in Medioriente dopo gli attacchi di Hamas a Israele. Da quanto apprende LaPresse, il comitato si terrà nel pomeriggio.

