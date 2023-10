Milano, 9 ott. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nega di essere stato avvertito dal capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel, dell’attacco di Hamas a Israele. Netanyahu “non ha parlato né incontrato Kamel dalla formazione del governo, né tramite canali secondari né direttamente”, fa sapere il suo ufficio in una nota, per cui “questa è una notizia totalmente falsa”. Lo riporta The Times of Israel. Il sito Ynet aveva riferito che il premier israeliano era stato informato dell’attacco 10 giorni prima che questo avvennisse dai servizi segreti egiziani.

