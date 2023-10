Milano, 9 ott. (LaPresse) – “Il modo più affidabile per risolvere tutti i problemi che di tanto in tanto scoppiano in questa parte del mondo” è, secondo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, “promuovere passi pratici per la creazione di uno Stato palestinese che, come previsto dalle decisioni dell’Onu, vivrà fianco a fianco con Israele e si garantirà reciprocamente la sicurezza e il normale buon vicinato”. Lo ha detto durante una conferenza stampa al termine dei colloqui con il segretario generale della Lega Araba Ahmed Abu al-Gheit. Lo riporta Ria Novosti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata