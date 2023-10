Milano, 9 ott. (LaPresse) – I ministri degli Esteri della Lega Araba si incontreranno mercoledì per discutere dell’”aggressione israeliana alla Striscia di Gaza” a seguito dell’attacco a sorpresa di Hamas contro Israele. Lo ha annunciato in una nota il vice capo della Lega Araba Hossam Zaki, come riporta Al Jazeera. L'”incontro straordinario” al Cairo cercherà di trovare “vie di azione politica a livello arabo e internazionale”, si legge nella nota.

