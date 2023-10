Milano, 9 ott. (LaPresse) – Un membro di Hezbollah è stato ucciso in un bombardamento israeliano nel sud del Libano. Lo hanno detto due fonti vicine a Hezbollah e una fonte della sicurezza in Libano, come riporta Sky News. Il gruppo libanese ha negato di aver organizzato operazioni in Israele, come era stato in precedenza denunciato da Tel Aviv. La Jihad islamica palestinese ha in un secondo momento rivendicato le infiltrazioni nel nord di Israele dal Libano.

