Roma, 9 ott. (LaPresse) – “Oggi più che mai, dopo i fatti orribili e barbari che stanno avvenendo in Israele, il Governo esprime la sua vicinanza e la sua solidarietà al popolo d’Israele e alle comunità ebraiche italiane. Il terrore non prevarrà mai”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione in occasione del 41esimo anniversario dell’attentato alla Sinagoga di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata