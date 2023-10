Milano, 9 ott. (LaPresse) – È salito a 900 il bilancio dei morti in Israele dall’inizio dell’attacco di Hamas. Lo riferiscono i media israeliani, tra cui The Times of Israel. Nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania sono invece 576 i morti e quasi 3000 i feriti.

