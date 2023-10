Milano, 9 ott. (LaPresse) – L’esercito israeliano sta bombardando postazioni del partito e gruppo militante Hezbollah nel sud del Libano. Lo riferisce The Times of Israel. Una clip che circola sui social mostra un posto di osservazione di Hezbollah che viene preso di mira. Un’immagine pubblicata da un giornalista del canale Al-Manar, mostra una grande esplosione nell’area. In precedenza, le forze di difesa israeliane avevano affermato di star utilizzando elicotteri da combattimento per effettuare attacchi nell’area, dopo che le truppe avevano ucciso diversi uomini armati in territorio israeliano vicino al confine con il Libano.

