Milano, 9 ott. (LaPresse) – Il partito politico libanese e gruppo militante Hezbollah afferma di non aver organizzato “nessuna operazione” in Israele. Lo riporta la Bbc. In precedenza le forze di difesa israeliane (Idf) avevano affermato di aver ucciso diversi uomini armati che si erano infiltrati nel nord di Israele dal Libano. I media hanno anche riferito di spari ed esplosioni al confine tra i due Paesi.

