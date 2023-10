Milano, 9 ott. (LaPresse/AP) – Sono tre i membri di Hezbollah che sono stati uccisi durante i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Lo ha fatto sapere il gruppo militante libanese sostenuto dall’Iran. Il gruppo li ha identificati come Hussam Mohammad Ibrahim, Ali Raef Ftouni e Ali Hudruj. Nella prima delle tre dichiarazioni che annunciano la morte è stata condivisa una foto di Hussam Mohammad Ibrahim in abiti militari in posa con un fucile d’assalto AK-47.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata