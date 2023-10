Milano, 9 ott. (LaPresse) – I bombardamenti sulla Striscia di Gaza hanno ucciso 4 ostaggi israeliani. È quanto afferma Abu Obeida, portavoce delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam di Hamas, in un messaggio su Telegram. Lo riporta The Times of Israel. “I bombardamenti dell’occupazione stasera e oggi sulla Striscia di Gaza hanno portato all’uccisione di quattro prigionieri nemici e al martirio dei loro carcerieri, i Mujahideen Qassam”, si legge nel messaggio.

