Roma, 9 ott. (LaPresse) – “Le ultime violenze non sono avvenute nel vuoto. Esse nascono da un conflitto di lunga data, con un’occupazione lunga 56 anni. È ora di porre fine a questo circolo vizioso di spargimento di sangue, odio e polarizzazione. Israele deve vedere concretizzate le sue legittime esigenze di sicurezza e i palestinesi devono vedere realizzata una chiara prospettiva per la creazione di un proprio Stato”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. “Solo una pace negoziata che soddisfi le legittime aspirazioni nazionali di palestinesi e israeliani, insieme alla loro sicurezza – osserva Guterres – la visione a lungo sostenuta di una soluzione a due Stati, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e gli accordi precedenti, può portare una stabilità a lungo termine alle popolazioni di questa terra e alla più ampia regione del Medioriente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata