Roma, 9 ott. (LaPresse) – “Riconosco le legittime rimostranze del popolo palestinese. Ma nulla può giustificare questi atti di terrore e l’uccisione, la mutilazione e il rapimento di civili. Ribadisco il mio appello a cessare immediatamente questi attacchi e a rilasciare tutti gli ostaggi”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. “Sono profondamente allarmato dalle notizie di oltre 500 palestinesi – rileva Guterres – uccisi a Gaza e di oltre 3.000 feriti. Purtroppo, questi numeri aumentano di minuto in minuto con il proseguire delle operazioni israeliane. Pur riconoscendo le legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza, ricordo a Israele che le operazioni militari devono essere condotte in stretta conformità con il diritto umanitario internazionale. I civili devono essere sempre rispettati e protetti. Le infrastrutture civili non devono mai essere un obiettivo”.

