Milano, 9 ott. (LaPresse) – “Qualsiasi passo che possa danneggiare la popolazione di Gaza collettivamente o indiscriminatamente aumenterà ulteriormente la sofferenza e la spirale di violenza nella regione”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un colloquio telefonico con il suo omologo israeliano Isaac Herzog, chiedendo lo stop delle violenze nella Striscia, come riporta l’agenzia turca Anadolu. Erdogan ha detto a Herzog che è necessario agire con buon senso e stabilire la tranquillità il prima possibile per il benessere dell’intera regione.

