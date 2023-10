Roma, 9 ott. (LaPresse) – La Cina condanna la violenza contro i civili sia in Israele che nei territori palestinesi. Lo ha detto la portavoce del ministero cinese degli Esteri, Mao Ning. Lo riporta The Times of Israel. “La Cina è molto preoccupata per la recente escalation del conflitto tra Palestina e Israele”, ha affermato Mao, aggiungendo che Pechino “è profondamente rattristata dalle vittime civili causate dal conflitto, e si oppone e condanna le azioni che danneggiano i civili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata