Roma, 9 ott. (LaPresse) – Il gruppo libanese di Hezbollah non si unirà ai combattimenti di Hamas contro Israele se le forze di Tel Aviv non lo colpiranno in Libano. Lo ha detto il ministro libanese degli Esteri, Abdallah Bouhabib, sostenendo di aver avuto queste rassicurazioni dallo stesso Hezbollah. I miliziani del ‘partito di Dio’ avrebbero quindi garantito al governo di Beirut che non interverranno nella guerra se Israele non commetterà aggressioni in Libano.

