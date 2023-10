Milano, 9 ott. (LaPresse) – Un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha confermato in una dichiarazione che nove cittadini americani sono morti in Israele. “In questo momento possiamo confermare la morte di nove cittadini statunitensi”, si legge nella nota riportata dalla Cnn, “esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle vittime e alle famiglie di tutte le persone colpite e auguriamo ai feriti una pronta guarigione”. “Continuiamo a monitorare da vicino la situazione e rimaniamo in contatto con i nostri partner israeliani, in particolare con le autorità locali”, aggiunge la nota.

