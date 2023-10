Torino, 9 ott. (LaPresse) – “Il ministero del Turismo di Israele è in contatto con tutte le autorità e ha attivato un’attiva collaborazione con l’Incoming Tourism Association al fine di monitorare in tempo reale la situazione e fornire assistenza e aggiornamenti: la sicurezza dei turisti è la nostra assoluta priorità e tutte le forze sono in questo momento messe in campo per garantirla. Attualmente sono circa 130.000 i turisti stranieri che stanno visitando Israele e nessuno di loro è rimasto coinvolto in questa situazione che si evolve ogni ora”. Così l’Ufficio nazionale israeliano del turismo di Milano. “Il ministero del Turismo di Israele (IMOT) sta monitorando la situazione e comunicando tutti gli aggiornamenti al settore dei viaggi e alle compagnie aeree e si impegna a garantire che tutti i turisti che visitano Israele siano prontamente informati, facendo ogni sforzo possibile per garantirne la sicurezza. IMOT fornirà tutta l’assistenza necessaria a coloro che ne avranno necessità, attraverso una linea WhatsApp dedicata affinché i turisti possano rimanere informati sull’evolversi della situazione”, ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo a Milano. Linea whatzap diretta: 972-55-972-6931. Indirizzo e.mail per ogni richiesta e/o chiarimento: [email protected]. L’Ufficio nazionale israeliano del turismo sottolinea che sarà presente dall’11 al 13 ottobre alla fiera TTG di Rimini, al fine di fornire ogni aggiornamento e/o approfondimento a stampa, trade e operatori tutti.

