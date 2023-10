Milano, 9 ott. (LaPresse) – È stato arrestato il presunto killer di Luigi Mocerino, ucciso con quattro colpi di pistola alla schiena, nel giorno di San Silvestro, il 31 dicembre 2022, ad Afragola, in provincia di Napoli. L’uomo, di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli. Al 46enne viene contestato – secondo quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere di cui LaPresse ha preso visione – di aver esploso almeno 4 colpi contro Mocerino che, in quel momento, aveva parcheggiato la propria auto poco distante da una panetteria in via Verdi ad Afragola, forse nel tentativo di fuggire, dopo essersi accorto di essere finito nel mirino dei killer.

