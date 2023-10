Milano, 8 ott. (LaPresse) – “In attesa di vedere e valutare attentamente la puntata di Report che andrà in onda questa sera su Rai3, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dato mandato ai suoi legali di presentare querele per diffamazione aggravata nei confronti di giornali e media che hanno pubblicato e diffuso stralci di accuse inverosimili e senza aver compiuto alcuna doverosa verifica. Stralci di accuse fornite loro dalla stessa trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci”. Lo si legge in una nota del portavoce del presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Vedremo la trasmissione di questa sera per poi affrontare fake news e vergognose ricostruzioni nei modi che la legge consente pur consci della convinzione di impunità che accompagna questo tipo di pseudo inchieste giornalistiche”, prosegue la nota.

