Milano, 8 ott. (LaPresse) – “Egitto, Giordania e Arabia Saudita possono avere certamente un ruolo importante di mediazione. Mercoledì è in programma il mio incontro con il presidente egiziano Al Sisi. Al Cairo io chiederò di evitare una escalation e di fare in modo che ci sia, invece, una de-escalation”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a In Mezz’ora, in onda su Rai 3.

