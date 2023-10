Milano, 8 ott. (LaPresse) – “Terrorismo e guerra non portano soluzioni, ma solo morte. Si comprenda che portano solo sofferenza”. Lo ha detto Papa Francesco, parlando a braccio, al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro, in merito alla situazione che sta vivendo il Medioriente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata