Milano, 8 ott. (LaPresse) – “Io credo che su questo tema di vicinanza a Israele e di condanna per questa forma di barbara violenza dovremmo essere tutti uniti, maggioranza e opposizione, istituzioni e cittadini, senza alcuna eccezione. Mi auguro che sia veramente così, anche se non ne sono sicurissimo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, allo speciale del Tg2 in collegamento telefonico. Quelle mie di ieri “sono parole che credo debbano appartenere a chiunque abbia a cuore la libertà e l’indipendenza dei popoli e la vicinanza senza se e senza me al popolo e alla nazione di Israele. Mi unisco alle parole del Papa”, ha aggiunto.

