Milano, 8 ott. (LaPresse) – “Il contributo italiano prima di tutto deve mirare a una pace giusta. Quindi, deve essere consapevole l’Italia e il mondo che non si tratta di una lotta che potrebbe avere giustificazioni morali di un popolo oppresso, i palestinesi. Qui pare senza dubbio che vi sia la mano degli Stati canaglia, come vengono definiti, a partire dall’Iran. Si tratta di operare perché prevalga non solo la pace, ma prima ancora la giustizia”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, allo speciale del Tg2 in collegamento telefonico, dopo l’attacco di Hamas contro Israele.

