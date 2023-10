Roma, 8 ott. (LaPresse) – È di almeno 600 morti il nuovo bilancio delle vittime israeliane in seguito agli attacchi lanciati da Hamas in Israele. Lo riferisce Haaretz, che riporta anche di oltre 2.000 feriti. Altri media israeliani hanno riferito di un bilancio delle vittime superiore ai 500 morti. Le ultime stime ufficiali avevano riferito di 350 morti in seguito agli attacchi missilistici di Hamas su Israele, iniziati sabato mattina.

