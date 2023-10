Roma, 7 ott. (LaPresse) – A girare il primo video diffuso del giudice Apostolico sul molo di Catania, durante la manifestazione del 2018, sarebbe stato un carabiniere del Battaglione impegnato quella sera nello scalo marittimo etneo dove era in corso la manifestazione a sostegno degli immigrati a bordo della nave Diciotti. Il video sarebbe stato girato dal militare con un cellulare, e nella memoria dello stesso sarebbe rimasto, non venendo dunque depositato ufficialmente. Il video sarebbbe stato successivamente condiviso via chat. L’Arma ha avviato un’inchiesta interna per valutare provvedimenti disciplinari.

