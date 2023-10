Roma, 7 ott. (LaPresse) – Il segretario americano alla Difesa Lloyd Austin ha detto che Washington sta lavorando per garantire che Israele “abbia ciò di cui ha bisogno” per difendersi. “Nei prossimi giorni il Dipartimento della Difesa lavorerà per garantire che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi e proteggere i civili dalla violenza indiscriminata e dal terrorismo”, ha affermato Austin in una nota, come riporta Sky News.

