Roma, 7 ott. (LaPresse) – “Le notizie di civili presi in ostaggio nelle loro case o a Gaza sono spaventose. Questo è contro il diritto internazionale. Gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente”. Lo ha scritto su X l’alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell. In precedenza Borrell aveva condannato gli “attacchi indiscriminati di Hamas” che “stanno causando profonde sofferenze al popolo israeliano, aumentando la tensione e minando gli interessi palestinesi”.

