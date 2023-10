Milano, 7 ott. (LaPresse) – “La situazione ora è di nuovo preoccupante, perché è in corso un attacco missilistico contro la città di Tel Aviv. Tutti quanti sono nei rifugi”. Hamas “ha molti mezzi a disposizione, si è svolto tutto senza far trapelare alcunché”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con il Tg4. “L’appello che facciamo ad Hamas è di smetterla, diamo la massima solidarietà allo Stato d’Israele che sta subendo un indegno attacco. Abbiamo visto immagini devastanti di soldati per terra presi a calci. Invitiamo di nuovo Hamas a fermare questo attacco”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata