Roma, 7 ott. (LaPresse) – Lo Stato palestinese ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede la fine “dell’occupazione israeliana della terra e dello Stato di Palestina”. “Abbiamo ripetutamente messo in guardia in merito alle conseguenze del blocco dell’orizzonte politico e del non consentire al popolo palestinese di esercitare il legittimo diritto all’autodeterminazione”, spiega la nota dove si mette in guardia anche dalle “provocazioni quotidiane” e dalle incursioni nel luogo sacro della moschea di Al Asqa. “La sicurezza, la stabilità e la pace nella nostra regione possono essere raggiunte ponendo fine all’occupazione israeliana”, afferma il comunicato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata