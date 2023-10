Roma, 7 ott. (LaPresse) – Sarebbero 70, e non 100 come detto da alcuni media locali, i morti israeliani dopo gli attacchi di Hamas. E’ quanto comunicato i servizi di emergenza dello Stato di Israele. “I feriti vengono evacuati tramite ambulanze, veicoli mobili di terapia intensiva ed elicotteri in vari ospedali”, si legge in una nota. Non c’è ancora chiarezza invece sul numero dei feriti che potrebbe arrivare fino a 740.

