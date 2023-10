Roma, 7 ott. (LaPresse) – “La situazione a Gaza prima degli attacchi di oggi era ben nota, grave insicurezza alimentare e difficoltà ad accedere ai servizi di base. Non siamo ancora in grado di stabilire gli effetti degli attacchi ma ci sono morti e molte persone ferite, gli ospedali sono sotto pressione, ci aspettiamo che la situazione peggiori e quindi gli aiuti alla popolazione sono ancora più urgenti. Inoltre l’interruzione della corrente elettrica non fa altro che aggravare la situazione”. Lo racconta a LaPresse da Gaza, Fidaa Alaraj, coordinatrice Oxfam per la sicurezza alimentare e la protezione nella Striscia. Alaraj sottolinea poi come questa situazione “colpisca la salute mentale della popolazione con bambini ma anche adulti che soffrono di attacchi di panico”. In questo momento poi è difficile fornire assistenza “anche noi siamo obiettivi – dichiara – penso alle persone che dipendono dal nostro supporto per mangiare ed accedere ai servizi di base e cerco di capire come possiamo fare per aiutarli e provvedere alle loro necessità”.

