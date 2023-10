Milano, 7 ott. (LaPresse) – “Il nemico pagherà un prezzo che non conosce ancora”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio diffuso dal Ministero della Difesa di Israele. “Inoltre ho ordinato un ampio appello ai riservisti per reagire con forza e portata – ha affermato – Ho convocato i capi della sicurezza”.

