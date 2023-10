Roma, 7 ott. (LaPresse) – “In seguito all’escalation tra Israele e Gaza, le forze israeliane hanno colpito l’ospedale indonesiano dell’enclave e un’ambulanza davanti all’ospedale Nasser, nel sud di Gaza. Gli attacchi hanno ucciso un’infermiera, un autista di ambulanza e hanno provocato diversi feriti”. Lo rende noto sul social ‘X’ Medici Senza Frontiere. “Le strutture sanitarie non possono diventare bersagli. Chiediamo a tutte le parti di rispettarle. Devono rimanere un santuario per le persone in cerca di cure”, spiega ancora Msf.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata