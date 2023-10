Roma, 7 ott. (LaPresse) – La Russia “è in contatto con Israele, Palestina e Paesi arabi e invita le parti in conflitto a cessare il fuoco”. Lo ha dichiarato alla Tass il rappresentante speciale della Russia per il Medio Oriente e i paesi africani, il vice capo del ministero degli Esteri, Mikhail Bogdanov. “Si tratta della ricaduta di un conflitto che dura da 75 anni. Mosca è in contatto con tutte le parti, compresi i paesi arabi. Chiediamo un cessate il fuoco immediato e la pace”, ha aggiunto commentando l’aggravarsi del conflitto israelo-palestinese. Bogdanov ha osservato che il processo di pace in Medioriente deve iniziare sulla base degli accordi esistenti riconosciuti a livello internazionale. “Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non sono state attuate, il lavoro del Quartetto per il Medio Oriente è stato silurato, i negoziati non hanno avuto luogo, e questo è il risultato”, ha concluso.

