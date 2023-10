Roma, 7 ott. (LaPresse) – Sono almeno 40 israeliani sono stati uccisi, con altre 740 persone ferite a seguito degli attacchi missilistici lanciati su Israele questa mattina da Hamas. Lo ha riferito il canale di notizie israeliano N12, come riporta Times of Israel. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. I servizi di emergenza israeliani avevano confermato in precedenza di 22 morti e 545 feriti.

