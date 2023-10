Roma, 7 ott. (LaPresse) – Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid chiede un “governo di emergenza” per gestire “l’operazione difficile e complessa che ci aspetta”. “Lo Stato di Israele è in guerra. Non sarà facile e non sarà breve. C’è il serio rischio che diventi una guerra su più fronti”, afferma in una nota. “Poco fa ho incontrato il primo ministro Netanyahu. Gli ho detto che in questa situazione di emergenza sono disposto a mettere da parte le nostre differenze e formare con lui un governo di emergenza, ristretto e professionale per gestire l’operazione difficile e complessa che ci aspetta”. Secondo Lapid il premier Netanyahu “sa che con l’attuale gabinetto di sicurezza non può gestire una guerra. Israele ha bisogno di essere guidato da un governo professionale, esperto e responsabile. Non ho dubbi che anche l’ex ministro della Difesa, Benny Gantz, entrerebbe a far parte di un governo come questo. Ciò renderà chiaro al mondo, nella comunità internazionale, che il popolo di Israele è unito contro questa minaccia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata