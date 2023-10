Gerusalemme, 7 ott. (LaPresse/AP) – L’esercito israeliano ha affermato che “un certo numero di terroristi si sono infiltrati nel territorio israeliano”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma i video amatoriali pubblicati sui social media hanno mostrato quelli che sembravano uomini armati in uniforme all’interno della città di confine israeliana di Sderot. Nei video si sentiva il rumore degli spari, la cui autenticità non è stata immediatamente verificata.

