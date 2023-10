Roma, 7 ott. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti mettono in guardia qualsiasi altra parte ostile a Israele a non cercare di trarre vantaggio da questa situazione”. Così in una nota della Casa Bianca il presidente americano Joe Biden dopo la telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Io e il mio team stiamo seguendo da vicino la situazione e rimarrò in stretto contatto con il primo ministro Netanyahu”, ha aggiunto Biden.

