Francoforte (Germania), 7 ott. (LaPresse) – Un gruppo di persone legate all’associazione ‘Samidoun’ in Germania che si batte per “la difesa dei prigionieri palestinesi” ed è considerata vicina al Fronte popolare per la liberazione della Palestina, ha festeggiato in strada nel quartiere di Neukölln a Berlino l’attacco missilistico su Israele effettuato questa mattina da Hamas. Gli esponenti di Samidoun, alcuni avvolti con la bandiera della Palestina, hanno offerto baklava (tipico dolce mediorientale) ai passanti. L’organizzazione ha postato le immagini sui propri profili social, scrivendo: “Lunga vita alla resistenza del popolo palestinese. Distribuiamo dolciumi sulla Sonnenallee a Berlino per celebrare la vittoria della resistenza”. Dura la reazione dell’ambasciata d’Israele in Germania. “Dalle 6.30 di questa mattina i terroristi di Hamas hanno ucciso indiscriminatamente civili israeliani. Tutti i democratici dovrebbero essere assolutamente scioccati dal fatto che Samidoun stia ora celebrando questo terrore nel centro di Berlino, nel centro della Germania. Samidoun abusa della democrazia tedesca come di un cavallo di Troia. Qui le parole non bastano! Questi sostenitori del terrorismo devono essere ritenuti responsabili utilizzando tutti i mezzi legali!”, ha scritto l’ambasciata in una nota.

