Roma, 7 ott. (LaPresse) – “Il mondo del lavoro, che tiene in piedi questo paese, va messo nella condizione di poter discutere e definire il futuro, facendo le riforme di cui c’è bisogno a partire da un lavoro che non sia precario e da una riforma fiscale degna di questo nome. Soprattutto, attuando la costituzione”. È il messaggio che il leader della Cgil, Maurizio Landini, indirizza al governo con la manifestazione in corso a Roma “La via maestra”, in corso a Roma. “Quei diritti fondamentali sanciti della nostra costituzione devono oggi essere attuati e quindi siamo contrari a qualsiasi idea di modifica della costituzione e per questo chiediamo al governo di cambiare le proprie politiche economiche e sociali e anche di riforme istituzionali”, ribadisce Landini.

