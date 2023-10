Roma, 7 ott. (LaPresse) – “Noi rappresentiamo la maggioranza di questo Paese. Abbiamo bisogno di batterci” per i diritti, per il lavoro, per la Costituzione e “non ci fermeremo fino a quando non otterremo dei risultati”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione ‘La via Maestra’.

