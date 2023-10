Cagliari, 6 ott. (LaPresse) – Ha confessato di avere ucciso lo zio a colpi di pistola, Antonello Piras, 21enne di Lula. Il giovane si è costituito dai carabinieri di Bitti confessando, alla presenza dei suoi legali e del pm titolare del fascicolo, l’omicidio dello zio Nico Francesco Piras, commesso la notte del 2 ottobre. La posizione del giovane è stata sin dall’inizio delle attività di accertamento, oggetto di valutazione ed approfondimento, anche in considerazione di alcune circostanze particolarmente significative: il precedente della vittima, imputato dell’omicidio del padre dell’odierno fermato; la presenza, nelle immediate vicinanze del luogo dell’evento, di un ciclomotore utilizzato dal ragazzo, anche se non ne era proprietario e l’essersi reso irrintracciabile subito dopo l’omicidio.

