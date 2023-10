Milano, 6 ott. (LaPresse) – “Nella prossima riunione del Consiglio della Duma di Stato discuteremo sicuramente la questione della revoca della ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT)”. Lo ha annunciato il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin sul proprio canale Telegram, come riporta l’agenzia russa Tass. Il trattato è un accordo internazionale che proibisce i test nucleari in qualsiasi ambiente. Il suo testo è stato elaborato tra il 1993 e il 1996 ed è stato adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1996. Ma alcuni Paesi non l’hanno ancora ratificato, come gli Stati Uniti. “La situazione nel mondo è cambiata. Washington e Bruxelles hanno lanciato una guerra contro il nostro Paese. Le sfide di oggi richiedono nuove soluzioni”, ha aggiunto Volodin.

