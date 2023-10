Milano, 6 ott. (LaPresse) – Il premio nobel per la Pace 2023 va all’attivista iraniana Narges Mohammadi per “la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti”. Lo ha annunciato il Comitato per il Nobel norvegese. Il premio di quest’anno riconosce anche “le centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato contro le politiche di discriminazione e oppressione del regime teocratico nei confronti delle donne”, fa sapere il Comitato.

