Milano, 6 ott. (LaPresse) – Minori sempre più vittime di reati con un altro record segnato nel 2022 quando sono stati 6.857, con un drastico aumento del 10% dal 2021, anno in cui il dato aveva superato per la prima volta quota 6mila. Sono i dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes nel Dossier indifesa ‘La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo’ 2023, in occasione della Giornata mondiale delle bambine (11 ottobre).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata