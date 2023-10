Granada (Spagna), 6 ott. (LaPresse) – “E’ importante considerare il partenariato globale con i paesi di transito o gli investimenti d’origine in questi paesi, nonché la creazione di percorsi legali e corridoi umanitari. Possiamo e dobbiamo procedere con i rimpatri con coloro che non hanno diritto all’asilo perché anche una cosa deve essere molto chiara, abbiamo i nostri obblighi internazionali, li adempiremo. Lo abbiamo fatto in passato, lo facciamo adesso. Ma saremo noi europei a decidere chi verrà in Europa e in quali circostanze e non i trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Granada.

