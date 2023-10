Roma, 6 ott. (LaPresse) – Il caso della giudice di Catania “è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buonsenso ed equilibrio”. Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini in un video, girato poco prima di partire per Palermo dove oggi pomeriggio è atteso nell’aula bunker dell’Ucciardone per l’udienza del processo OpenArms.

