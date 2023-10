Granada (Spagna), 6 ott. (LaPresse) – “L’Italia ha votato il Patto di migrazione e asilo perché le nuove regole sono per noi migliori delle precedenti, ma io come ho ribadito anche in questo Consiglio non ho portato questa come priorità. Per me se continuiamo a parlare di come redistribuiamo queste persone all’interno dell’Ue non solo produciamo un pull factor, un richiamo, ma soprattutto nessuno può pensare di risolvere il problema in casa sua scaricandolo su un altro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo informale di Granada.

