Roma, 6 ott. (LaPresse) – “Ieri abbiamo organizzato questa iniziativa che coinvolge anche esponenti al di fuori dell’Ue ma non dell’Europa, a partire dal Regno Unito di Rishi Sunak, che prevede alcune cose molto concrete che vanno fatte per ottenere alcuni obiettivi, il primo dei quali è combattere le reti dei trafficanti che ancora oggi vengono definite delle organizzazioni criminali che vanno combattute, e un lavoro molto complesso che va fatto sulle cause della migrazione in Africa, cioè esattamente la posizione dell’Italia di un anno fa e che oggi è di dominio pubblico”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo informale di Granada.

